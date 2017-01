Tamara Eklston i dalje propagira produženo dojenje: Ne znam zašto je ljudima to toliko čudno (foto)

Bogata naslednica Tamara Ekleston prošle godine je bila žestoko kritikovana zbog izjave da svoju dvogodišnju ćerku Sofiju namerava da doji sve dok devojčica to bude želela.

Tamara je nastavila sa praksom, a danas je fotografisla taj čin i objavila fotografiju na Instagramu.

Naravno, njeni prijatelji i fanovi su joj uputili brojne pohvale zbog promovisanja produženog dojenja.

Tamara je s porodicom krenula na put privatnim letom, ali su im visoki snežni nanosi poremetili planove. Svoje je iskustvo podelila na Instagramu. Uz fotografiju iz privatnog aviona na kojoj u naručju drži malenu Sofiju, Tamara je obavestila svoje fanove o problemima s letom, rečima “Kašnjenje, kašnjenje, kašnjenje i konačno odlaganje”.

Ona nije propustila priliku da se našali na račun svog supruga, pa je objavila fotografiju na kojoj se vidi kako on drema udobno smešten u fotelju i napisala: “Uvek je od velike pomoći”.

Fotografija Džeja Ratlenda kako spava izazvala je oduševljenje Tamarinih fanova, koji su zbijali šala na račun toga koliko su očevi korisni.

Ipak, fotografija kojom Tamara obaveštava o problemima s letom, privukla je mnogo više pažnje, ne zbog snega i problema u saobraćaju, nego činjenice da Tamara na njoj doji svoju skoro trogodišnju ćerku.

– Ne znam zašto je ljudima to toliko čudno, neki su me čak i napadali. Ja radim nešto predivno za svoje dete i ne razumem kako to može da izazove takve agresivne napade drugih ljudi. Kraj dojenju će doći kada Sofija to bude želela. Znam da će mi grudi kasnije izgledati užasno, ali nema veze – izjavila je nedavno Tamara koja se dojeći ćerku fotografisala za naslovnicu časopisa “Fabulous”.