Tajra Benks o svojoj najvećoj “suparnici”: I danas se plašim Naomi Kempbel

– Zbog nje sam doživela najteže trenutke u karijeri, ali i privatnom životu. Prema meni se ponašala užasno i bila sam prestravljena jer sam mislila da će mi ukrasti angažmane, a sa njima i slavu.

Ovim rečima je čuvena Tajra Benks opisala kakav je bio njen odnos sa ništa manje poznatom Naomi Kempbel.

– Kada sam došla u Pariz brzo sam napredovala u poslu, ali se onda modna industrija oglasila: “Oh, čuvaj se Naomi Kempbel, stiže Tajra Benks! Zato Naomi, sedi tu i ćuti!”. To uopšte nije bilo prema Naomi, a tek njen odgovor na sve to… I danas me Naomi plaši. To je bilo veoma teško vreme, možda najgori period u mom životu – kaže Tajra, a prenosi “Vanity Fair”.

Ovo nije prvi put da Tajra otvoreno govori o svom odnosu sa Naomi. Njih dve su se još 2005. pojavile zajedno u emisiji koju je Tajra vodila, s ciljem da izglade odnose i reše probleme koji su se nakupili tokom 14 godina koliko poznate manekenke nisu govorile jedna s drugom.

– Mediji su Naomi i mene proglasile suparnicama pre nego što smo se nas dve upoznale. U to vreme bilo je, recimo tako, 10 super modela, i nepisano pravilo da samo jedna od njih može da bude crnkinja. U to vreme ta jedna crnkinja bila je Naomi – ispričala je Tajra.

Tajra je opisala i kako ju je Naomi u prošlosti bukvalno izbacivala sa foto sesija, nazivala je pogrdnim imenima i na sve načine pokušavala da je u potpunosti proglasi nepoželjnom u svetu modne industrije. Naomi ništa od svega toga nije osporila i izvinila se Tajri.

– Strašno me je živciralo što su dve žene, iste rase, obe smo crnkinje, napujdali jednu na drugu. Morate imati više od jedne crnkinje u modnoj industriji. Ali tada, to je bilo sasvim prihvatljivo, da kažu: “Uzećemo samo jednu”, i bilo je sasvim prihvatljivo da se druga oseća kao da je puštena niz vodu. Zato sam veoma ponosna na ono što je Tajra učinila sa svojom karijerom – rekla je Naomi i njihov odnos, posle nesuglasica i reči izvinjenja, nazvala “dobrim prijateljstvom”.