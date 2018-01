Tajno venčanje: Riki Martin stao na ludi kamen sa umetnikom Džvanom Josefom

Povezane vesti



Portorikanski pevač Riki Martin venčao se u tajnosti sa svojim partnerom, arapskim umetnikom Džvanom Josefom.

A post shared by Jwan Yosef (@jwanyosef) on Jan 8, 2018 at 12:11pm PST

Riki, koji trenutno promoviše seriju “Američka priča o zločinu: Ubistvo Versaćea”, otkrio je da su razmenili burme i zavete na privatnoj ceremoniji, a da će “ogromnu žurku” prirediti ovog proleća, prenosi mondo.rs

– Osećaj je neverovatan. Ne mogu da ga opišem kao svog verenika. Ne mogu. On je moj suprug, moj muškarac – izjavio je presrećni pevač na crvenom tepihu

Riki Martin, inače otac dva deteta, koje mu je rodila surogat majka, ispričao je u emisiji Elen Dedženeres kako je zaprosio ovog umetnika iz Sirije.

A post shared by Ricky (@ricky_martin) on May 27, 2017 at 12:48pm PDT

-Bio sam stvarno nervozan, ali sam kleknuo, izvadio malu metalnu kutijicu koju sam stavio u plišanu kesicu i umesto da kažem: “Hoćeš da se venčamo?”, rekao sam: “Kupio sam ti nešto!” Loše. On je rekao nešto kao “da”, a ja sam nastavio: “Želim da provedem život sa tobom”. Onda je on pitao: “Šta si me pitao?” “Hoćeš li da se venčamo?” To je to. Bilo je jako lepo, a onda sam 30 minuta kasnije rekao: “Jesi li rekao “da”?”, a on je uzvratio: “Da”- ispričao je Riki.

A post shared by Jwan Yosef (@jwanyosef) on Jan 10, 2018 at 2:36pm PST

Par je u vezi nešto više od dve godine. Riki ima devetogodišnje blizance Matea i Valentina, koje odgaja zajedno sa Džvanom.