Tajne će biti otkrivene: Bivša devojka Sajmona Kauela ulazi u rijaliti!

Sajmon Kauel će možda poželeti da se sakrije od svih, jer njegova bivša devojka Džasmin Lenard ulazi u rijaliti šou “Veliki Brat” sa poznatima, a na takvom mestu se sve tajne otkrivaju pred milionskim auditorijumom!

Džasmin ulazi u novi rijaliti koji će okupiti neke stare i neke nove zvezde ovog programa, pod nazivom “Gold Stars vs New Stars”, tako da će Sajmon imati razloga za zabrinutost, jer, do sada nismo videli ni čuli da se neka tajna u tom šou programu nije otkrila.

Sajmon i Džasmin su se tajno viđali šest meseci 2006. godine, dok je on još uvek bio u vezi sa tadašnjom devojkom Teri Sejmur. Džasmin je to već pominjala kada je prvi put učestvovala u “Velikom Bratu” 2012. godine, piše TheSun.

– Nemam ništa ružno da kažem zaista. Ta osoba je bila tako veliki deo mog života. Ne želim da mi život bude definisan njime. Način na koji je ta veza otišla u istoriju je potpuno drugačiji od onoga kako je bilo… – izjavila je tada Džasmin, ali u ovoj novoj verziji rijalitija, Džasmin bi mogla da promeni priču i zarad popularnosti i opstanka u šou programu, otkrije niz tajni i pikanterija iz veze sa Sajmonom.