Tajna je otkrivena: Ešton Kučer i Mila Kunis čekaju dečaka! (video)

Nespretni tata Ešton se izleteo u jutarnjem programu i čitavom svetu otkrio da njegova Mila i on očekuju dečaka!

Dok je razgovarao sa voditeljkom Savanom Gutrije, koja takođe očekuje drugo dete, Ešton je pričao o svojoj ćerki Vajat Kučer, rekavši joj da ona svakako razume u kakvoj je poziciji Mila kada je ćerka zapitkuje, a onda se odao…

– Vajat stalno pokazuje na njen stomak i priča kako voli svog malenog brata unutra! A onda pokaže na mene i objasni moj stomak jednostavnom rečju – pivo. Tako da mislim da je svesna da je kod mame u stomaku “nešto”, ali ne verujem da potpuno shvata šta je u pitanju i da ne kapira da to neće biti plastična lutka – rekao je neoprezni Ešton i otkrio da on i Mila očekuju dečaka.

Ešton je takođe priznao da se oseća nervoznim pred rođenje drugog deteta, iako je stekao dosta iskustva odgajajući Vajat, prenosi E!News.

– Da budem iskren, malo sam preplašen, sve je to vrlo zastrašujuće – bio je iskren tata Ešton.

“I’m a little terrified to be honest!” @aplusk talks to @savannahguthrie about his expanding family https://t.co/t7FDtCBfpR

