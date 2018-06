Svet tuguje zbog odlaska Entonija Burdena:Bio je svetlo dobrote i dobrih vibracija





Smrt planetarno poznatog kuvara, pisca i voditelja,Entonija Burdena, šokirala je svet, a njegovim odlaskom najviše su potreseni njegovi njegovi najbliži, mnogobrojni prijatelji, među kojima su brojni poznati, za oproštajne poruke koristili društvene mreže.

Bordejn, čovek izuzetog šarma i intelekta pravio je sjajne putopisne emisije koje se pamte.

Kuvar Gordon Remzi je saopštio da je šokiran.

–Uneo je svet u naše domove i inspirisao mnoge da istraže kulture i gradove preko njihove hrane, naveo je Remzi na Tviteru.

Voditelj emisije “Bizarna hrana” Endru Cimern napisao je na Tviteru da je njegovo srce “zaista slomljeno”.

On je dodao da je “žalosna i okrutna ironija” to što je Borden prošle godine delovao nikada sretniji.

Poznata britanska kuvarica Najdžela Loson izjavila je da je skrhana posle vesti o smrti Entonija Bordena.

-Srce mi je slomljeno zbog vesti o smrti Tonija Bordena. To je nepodnošljivo za njegovu porodicu i devojku.

Kuvar Jotam Otolengi je rekao da je Borden bio “veliki istraživač i sjajan pripovedač”.

-Veliki gubitak osobe koja oblikovala i promenila način na koji pišemo o hrani, naveo je Otolonegi.

Slavni Džejmi Oliver je naveo je da u “totalnom šoku”, od kada je čuo da je “neverovatni” Borden mrtav. On je dodao i to da je Borden unapredio govor o kulinarstvu.

Mnogi prijatelji i kolege Entonija Bordena u svom poslednjem pozdravu na društvenim mrežama ostavljali su i informacije o službama za pomoć ljudima koji razmišljaju o samoubistvu.

Bordenova prijateljica i koleginica sa Si-En-Ena Kristijan Amanpur je navela da je slavni kuvar bio “ogromna ličnost, džinovski talenat, jedinstveni glas i duboko, duboko human”.

Američki roker, prethodnik panka, Igi Pop je takođe na Tviteru napisao da je šokiran.

-Šokiran sam nakon što sam čuo da je preminuo. Voleo sam ga, on je bio svetlo dobrote i dobrih vibracija, naveo je Igi.

Bordejn je svakako čovek čija je slava mogla da se meri sa slavom najpoznatiih glumaca, pisaca i političara ovog vremena.

Ako neko nekada bude pisao njegovu biografiju sigurno je da će se u njoj naći i priča kada je s kraja maja 2016. godine u Hanoju izveo na ručak tadašnjeg predsednika SAD Baraka Obamu za vreme snimanja putopisno-gastronomske emisije “Nepoznati predeli”, koja se emituje na televiziji Si-En-En.

Bordejn se sa Obamom, koji se tada nalazio u zvaničnoj poseti Vijetnamu, sastao kako bi razgovarali o svrsi predsednikove posete Aziji i njegovom zanimanju za narod, hranu i kulturu Vijetnama.

Kako je Bordejn kasnije napisao na Tviteru, ručak za obojicu je koštao šest dolara, a platio ga je on. Ispred restorana “Bun ča Huong Lijen” u Hanoju, gde su ručali Obama i Bordejn, okupila se velika grupa ljudi koja je oduševljeno pozdravila predsednika SAD kad je izašao ispred lokala.

I aktuelni američki predsednik Donald Tramp je, pred polazak na samit G7 u Kanadi izrazio saučešće Bordenovoj porodici.

-Šokirao sam se kada sam se jutros probudio: Entoni Borden je mrtav! Uživao sam u njegovoj emisiji, baš je bio lik, naveo je Tramp.

Bordejnova emisija se na Si-En-Enu emituje od 2013. godine, a u svakoj epizodi on je putovao po svetu i istraživao lokalne kulture i kuhinje. Ta televizijska mreža je saopštila da je Entoni Borden izvršio samoubistvo u Strazburu u Francuskoj, gde je snimao novu emisiju serijala za tu televiziju.