Svet je u “panici”, gasi se rijaliti sa Kardašijanovima?

Prošlo je skoro 10 godina kako je krenula rijaliti emisija “Keeping Up with the Kardashians” koja je u međuvremenu postala najpopularnija emisija takvog tipa svih vremena, a članovi porodice Kardašijan/Džener postali su sastavni deo naših života, na čelu s Kim Kardašijan Vest koja je postala jedna od najpopularnijih osoba na svietu i svojevrsna pop ikona, ma šta mi mislili o tome.

Međutim, postoji mogućnost da je došao kraj popularnoj emisiji.



via GIPHY

Kako saznaje US Weekly, emisija je stopirana na neodređeno vreme posle napada na Kim Kardašijan u Parizu kada je bila opljačkana. Izvori tvrde da se E! kamere nisu uključivale nakon napada, a produkcijska ekipa nije ni uzela izjave članova porodice. Glavna zvezda i autorka knjige selfija “Selfish”, Kim Kardašijan stopirala je obaveze idućih nekoliko meseci kada neće ništa da radi, a u javnosti se pokazala tek juče u neprepoznatljivom izdanju. Njen suprug Kanje je takođe otkazao predstojeće koncerte.



via GIPHY

Otkazivanje još nisu potvrdili s E!, a nije se ni oglasila jedna od izvršnih producentkinja Kris Džener. Ipak, ako i Kardašijani odluče da ugase svoju zlatnu koku, sumnjamo da to neće biti uz neki veliki i grandiozni specijal. Tako da, ne bojte se.

Sa druge strane, bar imamo Roba i Blek Čajnu i njihovu emisiju.