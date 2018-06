Suprug Kejt Spajd: Ubili su je njeni lični demoni sa kojima se godinama borila

Američka modna kreatorka Kejt Spajd (55), koja je pronađena mrtva u svom apartmanu u NJujorku, izvršila je samoubistvo i ostavila oproštajnu poruku svojoj ćerki, potvrdila je policija.

Njen suprug Endi Spajd je rekao CNN da je njegova supruga tražila pomoć lekara jer je patila od anksioznosti i depresije i da se godinama lečila i i pila lekove protiv tih bolesti.

On je rekao da je telefonom razgovarao sa svojom ženom noć pre tragičnog događaja i da je zvučala srećno.

Njena smrt je šok, rekao je on i dodao da su on i Kejt, mada su živeli odvojeno, svaodnevno bili u kontaktu.

-Nije bilo naznaka da će to učiniti. To nije ona, to su učinili njeni lični demoni sa kojima se godinama borila. Bili smo najbolji prijatelji i pokušavali smo da rešimo naše probleme na najbolji način. Dogovorili smo se da 10 meseci živimo odvojeno, rekao je Endi Spajd.

On je podsetio da su bili zajedno 35 godina.

-Voleli smo jedno drugo mnogo i jednostavno nam je trebala pauza rekao je on.

A post shared by #DONTCALLMEPRETTY (@dontcallmepretty_) on Jun 6, 2018 at 9:31am PDT

Spejd je rekao da Kejti nije imala poslovnih problema, niti problema sa drogama i alkoholom.

-Bila je najljubaznija osoba koju znam, rekao je Endi Spejd.