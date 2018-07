Sunce nakon kiše: Godinu dana nakon razočaranja, Kajli Minog ponovo srećna u ljubavi

Za pop divu Kajli Minog 2017. godine bila je izuzetno teška. Dogodilo joj se još jedno ljubavno razočarenje kada je saznala da je verenik Džošua Sas prevario sa španskom glumicom Martom Milans.

Devetnaest godina mlađi glumac potpuno je slomio srce “džepne Venere” koja je zbog svega doživela nervni slom.

-Bila sam slomljena, samo sam htela da to prestane. Znala sam da moram da se izlečim, osećala sam da je moje zdravlje ugroženo. Mislim da se to zove nervni slom, rekla je u intervjuu za The Sunday Times.

A post shared by Christopher Peterson (@christopher.peterson) on Jun 27, 2018 at 12:41pm PDT

Čak šest dana na Tajlandu nije razgovarala ni sa kim , kako bi osetila mir. Ipak, godinu dana kasnije australijskoj pevačici se vratila vera u ljubav.

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on Jul 2, 2018 at 4:55pm PDT



Ona je već neko vreme u vezi sa Paulom Solomonsom, kreativnim direktorom britanskog GQ magazina i GQ Style magazina, njena najnovija fotografija pokazuje da ih je oboje pogodila Amorova strelica