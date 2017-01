Sumnjaju na ubistvo: Policija ispitala dečka Džordža Majkla

Policija istražuje da li je Džordž Majkl, koji je preminuo na Božić u 54. godini, ubijen tako što ga je neko predozirao drogom. Policija je već ispitala njegovog ljubavnika, Fadija Favaza (40), koji tvrdi da je spavao u autu u trenutku pevačeve smrti kao i da je tek kasnije pronašao njegovo beživotno telo u krevetu.

Osim što su ispitali Fadija, policija je zatražila i sve fotografije koje su paparaci snimili ispred pevačeve kuće u nedelji pre njegove smrti.

Iako se smrt Džordža Majkla još ne tretira kao sumnjiva, detektivi se boje da je umro od predoziranja drogom.

– Istraga se sada zahuktala i detektivi ispituju sve koji su bili u dodiru s pokojnim pevačem, ili u njegovoj blizini, u danima pre njegove smrti. Žele da saznaju šta je Džordž radio poslednjih sedam dana svog života i s kim se sve družio – rekao je dobro obavešten izvor za The Sun.

Još se ne zna tačno od čega je pevač umro i čeka se toksikološki nalaz kako bi se to utvrdilo, ali sumnje postoje jer je Džordž često imao problema s drogom.

Njegova porodica demantovala je da je pokušavao da se oslobodi zavisnosti od heroina, ali moguće je i da su druge droge u pitanju jer je pevač prošle godine bio na odvikavanju od kokaina.

– Zbog toga šta sve znamo o njegovom životu mora da postoji mogućnost da je preminuo od predoziranja. On je bio slavan i bogat i normalno je da detektivi sada istražuju sve pojedinosti njegove smrti, barem dok ne dobijemo konačne nalaze i saznamo tačan uzrok smrti. To ne znači da je umro od predoziranja, ali dok se ne dokaže drugačije, istraga mora da bude obavljena – rekao je za The Sun neimenovani penzionisani policijski detektiv.