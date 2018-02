Šukru Ozjildiz: Turski zavodnik konačno pred oltarom





Visoke pozicije koje Burak Ozdživit i Kenan Izmiraroglu zauzimaju na top-listi zavodnika sa Bosfora nisu više tako bezbedne, jer ih sve više ugrožavaju neki novi zgodni momci. U poslednje vreme najveća „opasnost“ preti im od zvezde popularne serije „Zavet“, koju su s velikom pažnjom pratili i gledaoci u Srbiji. On se zove Šukru Ozjildiz i već je pomenutim kolegama oteo čitavu armiju obožavateljki.

Za svoje isklesano telo, ali i markantne crte lica zbog kojih ga porede sa antičkim božanstvima, glumac koji u februaru slavi trideseti rođendan može da zahvali i grčkim korenima, koje vuče sa majčine strane. Pažnju je skrenuo telenovelom „Ponovo rođen“, gde je imao dvostruku ulogu – igrao je braću blizance, razdvojene po rođenju. Međutim, gluma nije bila njegov prvi životni izbor. Šurku je, naime, počeo je da studira brodogradnju na tehničkom fakultetu u rodnom Izmiru, a godinu dana kasnije i poslovni menadžment.

– Imao sam priliku da u sklopu programa studentske razmene otputujem u Portugal. Kažu da nam pre smrti pred očima prođu najvažnije uspomene iz života. Siguran sam da će bar polovina biti iskustva koja sam stekao tamo. U Portugalu sam doživeo prosvetljenje, udario temelje karijeri. Između ostalog, imao sam priliku da učestvujem u glumačkim radionicama, što je ostavilo toliko snažan utisak da sam po povratku u domovinu upisao glumu u umetničkom centru u Istanbulu. Ta profesija verovatno je uvek bila u meni. Do izražaja je došla kada sam u jednom trenutku morao da donesem odluku – da odaberem život od devet do pet, od kuće do posla, ili da probijem oklop i radim ono što stvarno volim. Osim časova glume, na sebi sam dosta radio privatno. Pročitao sam mnoštvo knjiga o ličnom razvoju, što mi je kasnije bilo od velike pomoći. Gluma je na neki način nauka o čoveku, potraga koja se nikada ne završava – objašnjava Šukru.

Popularnost koja ga prati ravna je onoj koju su ne tako davno doživljavali junaci serije “Sulejman Veličanstveni”. Ali, mladi umetnik sebe ne doživljava kao slavnu ličnost.

– Nastavio sam da živim kao svaka normalna osoba. To je moj stav i pogled na život. Još se zacrvenim kada mi ljudi priđu da se slikaju ili zatraže autogram. Često zaboravim da sam glumac, iako to volim najviše na svetu. Gluma je nešto što se samo nadogradilo na moj život. Ja nisam nastao s glumom, postojao sam i pre nje, već sam imao razvijenu ličnost i karakter kada sam uplovio u te vode – kaže zgodni glumac, čiji je uzor „oskarovac“ Danijel Dej Luis.

Slobodno vreme najradije provodi kod kuće, koju je uredio onako kako je oduvek želeo. Ima i malu teretanu, jer mu je sport takođe u krvi. Naime, od ranog detinjstva bavi se borilačkim veštinama, a omiljene su mu tajlandski boks i džijudžicu. Putovanja su mu najveća strast i kaže da neće umreti dok ne obiđe svaki kutak sveta.

Osim talenta za umetnost, Ozjildiza odlikuje i interesantan modni stil, te ga često proglašavaju jednim od najbolje odevenih muškaraca u Turskoj. Tome je, možda, doprinela ljubav sa lepom stilistkinjom Rabijom Jaman, s kojom je u vezi više od godinu dana, iako su se upoznali mnogo ranije. Prema navodima turskih medija, njih dvoje planiraju da ovog leta stanu na „ludi kamen“. O privatnom životu Šukru ne voli da priča, ali je jednom prilikom naglasio da u toj oblasti života ne treba imati prevelika očekivanja.

– Veze uglavnom prestaju da funkcionišu kada se pojave očekivanja i obaveze. Mislim da su najvažniji odanost i poverenje, koje prava ljubav izvlači na površinu. Ako na tom putovanju sve bude u redu, strast može da potraje celog života.

Dok je boravio u Portugalu često je učestvovao u popularnim borbama u kavezu, takozvanom “oktagonu”. Njegovi prijatelji kažu da je u to vreme izgubio majku i da je smatrao da su borbe idealan način za kanalisanje besa i razočarenja. U kavezu je, tvrde, bio nepobediv, sve dok nije naišao na jačeg protivnika koji ga je poslao u bolnicu. Završio je sa nekoliko preloma i potresom mozga. Prognoze lekara nisu bile optimistične i ni danas nikom nije jasno kako je preživeo. Očigledno je imao ludu sreću. Oporavak je trajao mesecima, a kada se vratio u Tursku, Šukru je obećao ocu da su borbe prošlost i da je pronašao novi “ring” u kojem može da se dokazuje na bezbolan način.

A post shared by Şükrü Özyıldız (@sukruozyildiz) on Jan 26, 2017 at 1:53am PST



Zbog uloge klesara Zahira u seriji “Zavet” morao je da promeni imidž i odustane od svog zaštitnog znaka, guste talasaste kose. Iako ga mnoge obožavateljke u prvi mah nisu prepoznale, naročito kada se pojavio sa bradom od nekoliko dana, kasnije su zaključile da mu mačo izgled savršeno pristaje. Osim na televiziji, koja ga je približila širokom auditorijumu, Ozjildiz je imao prilike da se oproba i na filmu.

A post shared by Şükrü Özyıldız (@sukruozyildiz) on Apr 5, 2015 at 10:25am PDT



– Zahvaljujući serijama imate mogućnost da doprete do većeg broja ljudi, koji vas poistovećuju sa likom koji tumačite. S druge strane, film postavlja granice. Filmskim likovima znate početak i kraj, što nije slučaj sa serijama, posebno sa onima koje imaju mnogo epizoda. Svakako me ispunjava i jedno i drugo – kaže turski srcelomac, koji na “Instagramu” ima više od milion pratilaca.