Šta se desilo sa Tejlor Svift, nestala sa svih društvenih mreža, fanovi u šoku

Petak je bio dan kada je Tejlor Svift odlučila da potpuno nestane sa svih društvenih mreža, obrisavši sve postove sa Instagrama, njen veb sajt je nestao, Tumbir je prazan, a na Tviteru je ostao post iz 2009, ali je i sliku obrisala…

Od tog momenta kreću razne spekulacije, dok se Tejlor nigde ne oglašava. Jedni misle da je ovo uradila nakon sudskog slučaja za seksualno zlostavljanje koji je uspešno dobila, drugi smatraju da je krenula da radi na novom albumu, dok treći razvijaju neku teoriju zavere i neverovatne razloge za njen nestanak…

Tejlor zaista nije snimila ništa novo već tri godine, a poznata je po svojim ciklusima od dve godine, kada izdaje novi album.

Na društvenim mrežama neki paniče, dok se drugi šale na račin “potpune praznine”, a neki od njenih fanova misle da su njeni nalozi hakovani. Perez Hilton ne isključuje ovu mogućnost, ali i mogućnost da Tejlor sprema novi album.

Postoji i treća teorija koja možda zavređuje pažnju. Pre nego što je “počistila” Tviter, njeni fanovi su zabeležili da je upravo tamo počela da je prati njena “neprijateljica” Keti Peri. Pojavili su se skrinšotovi, ali su brzo nestali.

Pop fanovi vide u ovome priču da su se njih dve pomirile i da pripremaju zajednički nastup na predstojećoj Video Music Awards, slično kao što je Tejlor uradila sa Niki Minaž 2015. godine.

BBC UK is reporting that #KatyPerry & #TaylorSwift may have a surprise performance at the 2017 #VMAs on the 27th!! RT if you hope it’s true! pic.twitter.com/vBERfTfXnx

U suštini niko nema pojma šta se dešava i sve se svodi na nagađanje.

Clue #2: #taylorswift blackouts everything and deletes her post. She wants you to know everything in this era will be different and new.#TS6

— Taylor Insider (@SourceTaylor13) August 18, 2017