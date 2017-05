Šta je Kanje Vest poklonio Kim za godišnjicu braka, karfiol? (video)

Najpoznatiji selebriti par je u sredu proslavio treću godišnjicu braka, a za tu je priliku Kanje obradovao Kim specijalnim iznenađenjem.

Kilogramima i kilogramima karfiola?!

Pa i ne baš…

Kanje je, ustvari, Kim obasuo belim ružama, a rijaliti zvezda je to, naravno, sa svojim fanovima podelila na Snapchatu.

A post shared by Kim Kardashian Snapchats (@kimksnapchats) on May 25, 2017 at 8:11pm PDT

Naravno, društvene mreže ne bi bile to što jesu, da ekipa čitavu situaciju nije pretvorila u dobru zezanciju, jer ruže zaista podsećaju na karfiol ovako složene.

@kanyewest you more of a cauliflower guy or a broccoli guy? Asking for a friend

— Nathan Wojcik (@nathanwoj65) March 30, 2016