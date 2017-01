Šta će Rijana reći na ovo: Džej Lo i Drejk snimili zajedničku pesmu

Pevačica Dženifer Lopez koja je od skoro u vezi sa reperom Drejkom otkrila je da je par snimio zajedničku pesmu.

– On me je jednostavno pitao da snimim pesmu sa njim i tako smo uradili. Videćemo da li će to da završi na njegovom sledećem albumu –

objasnila je Dženifer.

Prijatelji pevačice otkrili su da Džej Lo želi opuštenu i zabavnu vezu sa Drejkom, ali izbegava da priča o tome čak i porodici.

A photo posted by Jennifer Lopez (@jlo) on Dec 27, 2016 at 11:38pm PST

Ona je svesna da je reper pomalo ženskaroš, oprezna je i ne želi da ispadne naivna.

Videćemo i kako će Rijana, Drejkova bivša ljubav reagovati na hit sa nekom drugom zvezdom.

Drejk i Rijana zaljubili su se 2009. i nakon toga su često raskidali i mirili se. Letos joj je reper izjavio ljubav na MTV dodeli nagrada, ali ni to nije bilo dovoljno da veza opstane.