Srećne vesti: U porodicu Hilton-Rotšild praznično slavlje je stiglo ranije

Za Niki Hilton, naslednicu slavnog hotelskog lanca i njenog supruga britanskog bankarskog magnata Džejmsa Rotšilda, ove godine Božić ima posebno značenje.

Naime, oni su postali roditelji još jedne devojčice, koja ja na svet došla malo pre očekivanog termina. Presrećna mama je radnosne vesti podelila na svom Tviter profilu i otkrila da je naslednica dobila ime Tedi Rotšild.

– Božić je stigao ranije! 20. decembra Džejms i ja smo dobili devojčicu Tedi Rotšild. Osećamo se veoma blagosloveno u ovim prazničnim danima.

Christmas came early! On December 20th James and I welcomed a baby girl, Teddy Rothschild into the world. Feeling very blessed this holiday season.

— Nicky Rothschild (@NickyHilton) December 22, 2017