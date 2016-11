Srećan rođendan večnoj devojčici Meg Rajan! (video)

Heroina klasičnih romantičnih komedija kao što su “Kada je Hari sreo Sali” i “Besani u Sijetlu”, Meg Rajan, danas puni 55. godina.

Talentovana, nasmejana i beskrajno simpatična, Meg je osvojila srca svih filmofila širom sveta. Ali, pošto je ona samo ljudsko biće sa svim svojim vrlinama i manama, kao i svaki umetnik, pritisak popularnosti i imperativa “večne mladosti” u Holivudu je prihvatila teško.

U želji da zaustavi vreme, Meg se prepustila čarima botoksa, zatezanja… Što je nije dovelo do toga da izgleda mlađe no što jeste, već ju je dovelo do toga da je javnost osuđuje. Ipak, ona je negirala da se ikada podvrgla estetskim korekcijama.

Meg je bila zvezda početkom devedesetih godina prošlog veka i sve devojke su želele da imaju frizuru poput nje, da govore na njen način, da budu baš kao ona “romantična i slatka devojka iz kraja”. A Meg je svoj privatan život dobro sakrila od javnosti.

Meg je bila u braku sa Denisom Kvejdom 10. godina, a svoju ljubav s njim je okončala 2001. godine. U jednom od intervjua koji je dala, Meg je otkrila da su i ona i Denis bili neverni jedno drugome, što je šokiralo javnost jer su ih svi doživljavali kao par koji će se večno voleti.

Iz braka sa Kvejdom, Meg ima sina Džeka Kvejda, koji danas ima 24. godine i mnogi su ga zapazili u seriji “Vinil”.

– Moji roditelji su se razveli kada sam imao osam godina. To su one čudne godine…dovoljno si star da znaš šta se dešava, ali si i toliko mlad da budeš naivan – ispričao je Džek u jednom od intervjua i napomenuo da je za razvod znao i pre nego što su mu to roditelji saopštili: – Teško je ignorisati to kada uđeš u prodavnicu, gledaš okolo i vidiš People i In Touch na polici. Gledaš u te magazine i tamo je njihova slika sa malom munjom koja ih razdvaja, crtežom između njih. Da mi nisu rekli za razvod, pitao bih: ‘Šta je to? Viđaju se i dalje, ali mislim da je to samo zbog mene.

Meg je 2006. usvojila i devojčicu iz Kine koju je nazvala Dejzi Tru, dok se Denis ženio još par puta i iz braka sa trećom ženom Kimberli dobio blizance. Glumica je osvojila zlatni globus za ulogu u filmu “Stigla vam je pošta”, gde je glumila uz Toma Henksa. A nakon uspešnih romantičnih komedija, film “Against the Ropes” iz 2004. godine je neslavno prošao kod publike, nakon čega je odlučila da napravi pauzu od glume.

Vraća se sa filmom “In the Land of Women”, 2006. godine a nakon usvajanja Dejzi, ona ponovo pravi pauzu, da bi se sa Anet Bening, Evom Mendez, Debrom Mesing i Džadom Pinket Smit 2008. godine našla u komediji “The Women”. Iako su u filmu bile sjajne glumice i on prolazi loše kod publike i na blagajnama.

Njena karijera koja je mogla da bude zvezdana, nekako se našla u procepu i danas je ne viđamo u blokbasterima koji pune blagajne širom sveta

Ipak, još uvek ne odustaje i 2009. godine igra verziju same sebe u “Serious Moonlight”, nakon čega ponovo uzima pauzu od glume.

Krajem 2010. godine, Meg počinje vezu sa Džonom Melenkampom ali ne želi da išta govori o njoj, a sledeća godina u kojoj puni 50. je još dublje vuče u ilegalu.

Meg i Džon raskidaju na leto 2014. godine, ponovo se vraćaju jedno drugome, a onda zauvek stavljaju tačku na svoju vezu.