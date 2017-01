Srećan rođendan Mišel: Obamina romantična poruka zahvalnosti (foto)

Dok obavlja poslednje pripreme za odlazak iz Bele kuće nakon osam godina, Barak Obama nije zaboravio da čestita 53. rođendan svojoj supruzi Mišel.

Uz izjave ljubavi on je na Tviteru postavio fotografiju na kojoj se vide Mišel i on dok sede na zadnjem delu vozila za golf, i to u noći njegove inauguracije 2009. godine.

To što je Obama izabrao baš ovu fotografiju sasvim sigurno nije slučajnost, jer se pored ko zna koliko zajedničkih fotografija odlučio baš za onu sa početka njihovog zajdničkog putovanja u Belu kuću.

To the girl from the South Side who took on a role she didn't ask for and made it her own: Happy Birthday, Michelle. I love you. pic.twitter.com/lvjfx418hn

— President Obama (@POTUS) January 17, 2017