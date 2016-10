Srceparajuće: Maraja Keri je zbog verenika promenila čitav život, a on je želeo samo njenu slavu

Maraja Keri je potpuno skrhana i neutešno tuguje zbog raskida veridbe sa Džejmsom Pakerom. Ona se oseća potpuno prevarenom jer ju je Džejms, bez ikakve najave, ostavio.

Koliko je raskid za nju bio neverovatno iznenađenje govori i izjava neimenovanog izvora portala “E! News” da je Maraja za raskid navodno saznala tek kada su se vesti o tome pojavile u medijima.

– Raskid je razorno delovao na Maraju. Ona je volela Džejmsa i planirala da se uda za njega. Potpuno je promenila i prilagodila svoj život ne bi li se pripremila za njihov budući zajednički život. Čak se, na Džejmsov zahtev, preselila u Los Anđeles, da bi on mogao da bude bliže svojoj deci. Sve što je za poslednjih godinu dana uradila dokaz je da je bila potpuno posvećena ideji o njihovom zajedničkom životu. Ona je svim srcem želela da to uspe, a sada je sve to netragom nestalo – kaže izvor, očigledno očajan koliko i Maraja.

Najava potpunog sloma veze zabeležena je u Grčkoj, kaže izvor, a u pitanju su bile burne Džejmsove izjave koje su navodno svi čuli. Džejms, koji ima troje dece, navodno je ponovaljao da su stvari “otišle predaleko” i da je navodno izjavio: “Ne znam hoću li moći ovo, jedva se staram i o svojoj deci”.

Marja i on je trebalo da se, nakon tog incidenta u Grčkoj, sretnu u Los Anđelesu i o svemu popričaju “kao odrasle osobe”. Kako navodi izvor, dan i mesto sastanka bili su ugovoreni, ali je dan ranije Maraja u novinama pročitala da je Džejms raskinuo veridbu.

– Maraja i Džejms se više nikada nisu videli niti su razgovarali. Način na koji je saznala da je on raskinuo veridbu bio je previše uznemirujuć za nju.

Bliski Marajini prijatelji se čak pitaju da li je Džejms koristio vezu sa pevačicom samo zbog nejne slave.

– Nikada nije bio toliko popularan kao u vreme dok je bio sa Marajom u vezi – zaključili su Marajini prijatelji, a to prenosi neimenovani izvor.

Pošto se pojavila i vest da je Džejmsa razljutio odnos Maraje i plesača Brajana Tanake, izvor se kune da je u pitanju dugovečan, ali “isključivo platonski” odnos.

– Tanaka je Maraju tokom poslednjih 10 godina snažno podržavao. Sada su samo bliski prijatelji. Ne kažem da se stvari između njih dvoje neće u budućnosti razvijati na drugačiji način. Ipak, trenutno, priče o raskidu veridbe su preterane i ubeđen sam da se koriste kao pogodno tlo da bi se čitav ovaj nesporazum između Maraje i Džejmsa prikazao isključivo kao njena krivica – kaže izvor.