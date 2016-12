Sramoćenje žena mora da prestane: Dženifer Aniston poziva na bojkot tabloida



– Objektivizacija i pogledi kojima izlažemo žene apsurdni su i uznemirujući – rekla je Dženifer Aniston gostujući u tok šouu Elen Dedženeris.

Nepravedan način na koji mediji, a pre svega tabloidi i razna žuta štampa, tretiraju žene pitanje je kojim se Dženifer Aniston nedavno pozabavila u otvorenom pismu objavljenom u “Huffington Postu”.

– Samo da se zna, nisam trudna. Ali ono što jesam, jesam sita. Sita pogleda ispod lupe i body shaminga koji se događaju pod izgovorom da je u pitanju “novinarstvo” – rekla je Dženifer optužujući tabloide za objektivizaciju kojoj su žene izložene.

Da se sa takvom situacijom neće tako lako pomiriti, Dženifer je ponovila i u pomenutom gostovanju kod Elen Dedženeris.

– To pismo sam prvenstveno napisala ne bih li izbacila negativnu energiju, a tek naknadno sam odlučila i da ga objavim. To se dogodilo nedugo nakon što sam se sa suprugom (glumcem Džastinom Teruom, op. ur.) vratila s odmora. Sam naš povratak bio je dovoljan da nas na aerodromu dočeka vojska fotografa. Upitala sam ih: “Da li je to Kim Kardašijan u blizini ili šta?”. Naravno, smejala sam se toj svojoj šali.

Međutim, već sledećeg dana joj se taj smeh pretvorio u kiseo osmeh.

– Idućeg dana na internetu je osvanula fotografija mog stomaka, ko zna koja po redu za ovih deset godina koliko sam pod “lupom javnosti”. Taj krug na mom stomaku i strelica koja pokazuje na njega – vidljivo iznervirana Dženifer je prepričala trenutak u kom joj je postalo jasno da više ne može da ćuti.

Zbog svega Dženifer je pozvala je na bojkot tabloida jer u tome vidi jedini način da se kultura sramoćenja i prozivanja žena na račun fizičkog izgleda prekine.