Sprema novu ulogu ili se zapustio: Kristijan Bejl se ugojio do neprepoznatljivosti

Jedan od najboljih glumaca svoje generacije oduvek je bio miljenik žena zbog nesvakidašnje lepote i izvajanog tela.

Kristijan Bejl je prepoznatljiv i po transformacijama i oscilacijama u kilaži. Za ulogu u filmu “Mašinist” (2004), smršao je čak 28 kilograma, u filmu “Američka prevara” Bejl se ugojio čak 20 kilograma.

Ipak, sada nije poznatao za koju se ulogu sprema najpoznatiji Betmen s obzirom da su ga zbog prekomerne težine paparaci jedva prepoznali na ulici.

