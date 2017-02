Spektakl koji samo Lejdi Gaga ume da napravi: Dronovi, vatromet i let nad gledaocima (video)

Šestostruka Gremi dobitnica, Lejdi Gaga, započela je nastup na krovu stadionu u Hjustonu dok je pevala “God Bless America”, a nakon toga je letela nad gledaocima.

Ona je počela na stadionu sa patriotskom najavom “God Bless America” i “This Land Is Your Land” u kristalnom bodiju, a potom je osigurala sebi slavu svojim sjajnim nastupom!

Prvo je tu bio omaž pesmama sa albuma Born This Way, “Edge of Glory”, a potom je pevala i “Poker Face” nad publikom nastavljajući da leti kao akrobata da bi konačno zauzela svoje mesto na bini.

Njenim nastupom nismo oduševljeni samo mi već i njeni kolege muzičari: Bruno Mars, Keti Peri, Rita Ora… kao i druge slavne ličnosti.

Pogledajte ovaj fantastičan nastup i sami!