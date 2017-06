Šokantno priznanje Kloi Kardašijan: Pretvarala sam se da želim da zatrudnim sa Lamarom! (video)

Kloi Kardašijan je otkrila tajnu iz braka sa Lamarom Odomom tokom posete lekaru u klinici za ispitivanje plodnosti, kod kojeg je bila na ispitivanju zbog mogućnosti da bude surogat majka svojoj sestri Kim.

Rijaliti zvezda je na pitanje lekara da li je do sada pokušavala da zatrudni odgovorila:

– Da, ali lažno sam pokušavala – rekla je doktoru i objasnila – Bila sam u braku, ali sam znala da okolnosti u kojima se nalazim i nisu baš najzdravije. Tako da sam nastavila da se pretvaram da radim na trudnoći – Kloi je zapanjila sve svojom izjavom.

Kardašijanka je dodala još detalja i otkrila šta se u stvari dešavalo tokom njenog braka sa Lamarom:

– Kada bih odlazila na tretmane za plodnost, to sam činila uglavnom zbog Lamara. Morala sam da prekinem s njima, jer su postojale mnogo dublje stvari koje su se dešavale u našem braku. Znala sam da situacija nije prava i odgovarajuća da bih dobila dete u njoj, i smatrala sam da sam učinila dovoljno pokrivajući ga u raznim situacijama, pa čak i kada je prikazao svetu da sam ja problem. Ali, bilo je pravo olakšanje skinuti taj teret s leđa, jer je on imao mnogo većih s**** sa kojima je morao da se izbori – rekla je Kloi.

Da se podsetimo, Kloi je u prethodnim epizodama serijala pričala o teškoćama kroz koje prolazi u želji da zatrudni, a sve je bila laž…

– Želim da imam bebu. Pokušala sam sa veštačkom oplodnjom i tim stvarima – rekla je ona 2016 godine – Ali u isto vreme, ne želim samo da dobijem bebu. Još uvek želim da imam kompletnu porodicu.

– U to vreme sam bila u fazonu; O, želim da imam bebu! – nastavila je – To je sve što sam želela u tom trenutku, mislila sam da će to popraviti situaciju, ali sam takođe srećna što se to nije desilo jer sam bila suviše mlada. Imala sam 27 godina i mislila sam: ‘O moj Bože, beba će popraviti stvari’, ali nije mogla da popravi sve ostalo.

U drugom klipu iz najnovije epizode, Kloi je uradila ultrazvuk da proveri da li je sve u redu i da li bi mogla da iznese zdravu trudnoću što ju je zabrinulo:

– Šta ako zaista ne mogu da ostanem u drugom stanju?