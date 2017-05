Slomljena Arijana Grande se vratila na Floridu: Ponudila se da plati troškove sahrane nastradalih

Tužna Arijana je stigla na Floridu, gde ju je dočekao dečko, a rešila je da pomogne porodicama nastradalih fanova. Ona je zvala njihove porodice da im izjavi saučešće, a ponudila se i da plati troškove sahrane. Pevačica je otkazala koncert u Londonu, dok je turnija za sada odložena.

U napadu koji se dogodio u ponedeljak uveče na kraju koncerta u Mančesterskoj areni poginule su 22 osobe, a deset žrtava je identifikovano. Prema poslednjim podacima, povređeno je 119 ljudi.

Ona neće nastupati u Londonu, kako je bilo ranije najavljeno, a koncerte u Belgiji, Nemačkoj, Poljskoj i Švajcarskoj je odložila. Pevačica je uslikana na aerodromu, a izgleda potpuno slomljeno.

Pop zvezdu je dočekao dečko Mek Miler koji ju je tešio nakon užasa koji je doživela na svom koncertu. Arijana se nakon terorističkog napada oglasila na svom Tviteru gde je napisala da je slomljena.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017