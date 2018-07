Slavni par potvrdio kraj: Posle dve i po godine ljubavi raskinuli Lijam Pejn i Šeril Kol

Iako se činilo kako će probleme u svojoj vezi 35-godišnja Šeril Kol i njen 11 godina mlađi dečko Lijam Pejn uspeti da reše, to se na kraju nije dogodilo. Posle dve i po godine ljubavne veze, tokom koje su dobili i sina Bera, britanska pevačica i nekadašnja zvezda boj benda One Direction objavili su razlaz.

We are sad to announce that we are going our separate ways. It’s been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together.

— Cheryl (@CherylOfficial) July 1, 2018