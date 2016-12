Slavni glumac priznao: Deda je seksualno zlostavljao i oca i mene

Iako je i ranije pričao o tome da je bio zlostavljan kao dete, glumac Tim Rot sada je otkrio za Guardian i identitet svog zlostavljača. Rot je ispričao da je njegov otac, novinar, napustio Komunističku partiju tokom 1970-ih jer je bio zgrožen seksualnim skandalima koji su pratili stranku.

– Moj otac je bio zlostavljano dete. Imao je užasno detinjstvo – rekao je glumac.

Svi mislili da je otac taj koji je njega zlostavljao jer je to bio slučaj u rediteljskom prvencu Tima Rota filmu The War Zone iz 1999.

– Nije me on zlostavljao. Mene je zlostavljao njegov zlostavljač, njegov otac. On je bio prokleti silovatelj. Ali niko nije imao glasa da progovori o tome. Niko nije znao šta da radi – objasnio je Rot.

Upravo je zato napravljen film The War Zone inspirisan ovim iskustvom.