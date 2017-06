Slavna glumica o najtežoj ulozi u karijeri: Zbog scena seksa sam se osećala poniženo

Iako je za glumačko umeće još 2003. godine nagrađena Oskarom za ulogu u filmu “Sati” , da je izvrsna glumica Nikol Kidman pokazala je i ulogom u seriji “Big Little Lies” (Velike male laži) o kojoj ne prestaje da se priča.

Holivudska glumica Nikol Kidman u seriji glumi domaćicu Selest koja trpi brutalno seksualno i fizičko zlostavljanje od strane svog supruga Perija koga glumi Aleksandar Skarsgard.

U nedavnom intervjuu za časopis V glumica se prisetila kako se osećala nakon što bi završila sa snimanjem šokantnih scena seksa i nasilja, prenosi Dnevnik.hr.

–Ostala bih da ležim polugola na podu kupatila. Osećala sam se poniženo, nisam mogla da se pomerim. Reditelj Žan-Mark Vale bi uglavnom došao do mene i pokrio me peškirom. Ponekad se sve to činilo opasno i stvarno uznemirujuće. Na poslu bih se držala hrabro, ali kad bih došla kući tek bih tada shvatila koliko je sve to uticalo na mene, rekla je Nikol.

Nedavno je priznala da je posle nekih snimanja morala da konzumira i tablete protiv bolova zbog čega joj je ovo jedna od najtežih uloga u karijeri.

Serija je zasnovana na bestseleru Australijanke Lijan Morijarti, kod nas prevednom kao “Nevine laži”.