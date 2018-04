Slavlje u Britaniji: Kejt Midlton je rodila sina! (video)

Kejt Midlton je rodila dečaka, javlja Kensingtonska palata. Na porođaju je bio i princ Vilijam. I majka i beba su dobro. Dečak je rođen u 11 sati i jedan minut po tamnošnjem vremenu i teži 3,660 kilograma.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018