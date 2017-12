Skromna želja dečaka koji ima sve: Šta je princ Džordž tražio od Deda Mraza?

Novogodišnje praznike najmlađi očekuju sa posebnim nestrpljenjem, a jedan od bitnijih razloga su pokloni koji će ih sačekati ispod jelke. I četvorogodišnji princ Džordž nije izuzetak koji željno iščekuje svoj poklon od Deda Mraza, a mnoge je iznenadila njegova skromna želja.

Naime, sin princa Vilijama i vojvotkinje Kejt Midlton je od pet mogućih želja, na papiru koji je njegov otac predao Deda Mrazu u Finskoj, napisao samo jednu.

The Duke of Cambridge meets Father Christmas in Esplanade Park in Helsinki.#RoyalVisitFinland #Finland100 pic.twitter.com/uacYzgSxqk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 30, 2017