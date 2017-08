Širok osmeh krije tugu: Detinjstvo Džulije Roberts obeleženo patnjom

Povezane vesti



Džulija Roberts poslednjih dana glavna je tema svih domaćih medija, nakon što je sa porodicom došla u Beograd. Jedna od najpoznatijih i najslavnijih holivudskih glumica živi život o kakvom mnogi maštaju, ali nije oduvek bilo tako.

Kada je imala 6 godina, roditelji su joj se razveli što je ostavilo trajne posledice na njenu psihu. Tada je počela njena borba sa strahovima od samoće i odbacivanja. Njena agonija nastavila se kada joj je otac ubrzo preminuo.

– Sve je bilo kao na filmu, a onda su moji roditelji počeli da se svađaju sve više i više, da bi nas majka jednog dana samo odvela. Njihov razvod bio je veoma bolan. Bila sam mnogo vezana za oca, a on je srećom nastavio da nas redovno obilazi. Nakon punih pet godina moja majka se preudala za Majkla Mutesa i na svet donela još jednu devojčicu, našu polusestru Nensi. Na taj radosni događaj u našem životu pala je senka kada nam je baka javila da nam je umro otac. Saznali smo da je dugo bolovao od raka, a da nam to nikada nije rekao jer nije želeo da patimo za njim. Bila sam veoma besna na njega, osećala sam se kao da me je izdao i namerno ostavio – ispričala je svojevremeno glumica.

Džulija nije krila ni da joj tinejdžerski period nije doneo mnogo više lepih uspomena.

– Stalno sam se osećala usamljeno i bila sam veoma ružna, viša od ostale dece, i za razliku od svih, narandžasta, zbog čega su mi se smejali. Mama mi je govorila da sam ja njeno ružno pače što me je strašno nerviralo. Nisam bila sigurna u sebe i želela sam da što pre odem od kuće, osamostalim se i postanem žena. Da mogu da vratim vreme, mnogo bih više uživala u tim bezbrižnim danima – priznala je Džulija