Sintija Nikson u trci za gradonačelnika Njujorka? (video)

U američkim medijima se pojavila informacija da bi glumica Sintija Nikson, poznata po ulozi Mirande iz serije „Seks i grad“, mogla da se kandiduje za guvernera Njujorka. Glumica, međutim, još nije potvrdila ove navode.

„Ne mogu da kažem više o tome“, rekla je Nikson na premijeri svog filma “The Only Living Boy in New York”.

Prošle nedelje, Vol strit džurnal naveo je Sintiju Nikson na listi mogućih kandidata za guvernera Njujorka.

Upitana da li je razmišljala o karijeri u politici, 51-godišnja glumica rekla je: „Neki ljudi pričali su sa mnom o tome. Pominjali su mi to. Dakle, da“.