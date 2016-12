Sindi Kraford o starenju: Vreme je nemoguće vratiti i ne želim da se takmičim sa svojom ćerkom

Sindi Kraford je ove godine napunila 50 godina i spada među one žene koja su starenje prihvatile dostojanstveno, bez želje da menja svoj identitet.

Ona u skladu s tim shvata svoje bore kao ukras, a ne prepreka lepoti. Da se oseća bolje i ispunjenije u pedesetim nego u dvadesetim i tridesetim kada je bila na vrhuncu svoje karijere Sindi je otkrila za magazin “New Beauty”.

– Šta god da uradim, ne mogu da vratim to vreme i da izgledam kao da imam dvadeset ili trideset godina, ali zato mogu i želim da izgledam dobro za svojih pedeset. Mislim da svi treba da živimo i izgledamo u skladu sa svojim godinama. Vežbam, hranim se zdravo i negujem se, vodim računa o svom telu, koži. Užasava me taj pritisak da žene urade ono što je nemoguće – vrate svoju mladost. To je prosto nemoguće, ali stvara takav pritisak da treba biti samouveren i srećan, ne bi li mu se odupreo. Bitno je da vodite računa o sebi i da izgledate dobro, ali dobro za svoje godine, a ne da se takmičite sa ćerkom ili ćerkinom drugaricom – kaže ona.

Njen izgled je, zbog svega što je učinila za svet mode, neprestano pod lupom javnosti, ali dok većina smatra da Sindi i sa 50 izgleda jednako zanosno i mladoliko kao u tridesetim, ima i onih koji misle da je ipak drastično ostarila, i da se to posebno vidi u licu.

– Nije mi potrebno, niti volim, da mi neko na Instagramu ili bilo kojoj drugoj mreži govori kako ne izgledam kao kada sam imala dvadeset. Pa naravno da ne izgledam. Toga sam svesna i sama. Ali kada ste javna ličnost morate da budete spremni da ćete stalno biti na meti javnosti, posebno vaš izgled.

Ona kaže da su je neke stvari iznenadile, iako je bila svesna toga da su promene s godinama su neizbežne.

– Svi, naravno, očekuju te famozne prve sede, ali ja nisam mislila da će mi se tekstura vlasi promeniti u toj meri. Kosa mi je postala nekako grublja, suvlja. Kad pogledam ćerkinu, shvatim kako mi je kosa bila lepa, meka i sjajna pa joj kažem kroz šalu: “To je moja kosa, vrati mi je!”, i budem malo ljubomorna, ali znam da je to prirodan tok stvari i da je najbolji način da sve te promene prihvatite.

Ona kaže da pedesetogodišnja Sindi tridesetogodišnjoj Sindi rekla da ne bude stroga i toliko kritična prema sebi.

– Rekla bih joj da voli sebe i svoje telo. Učim ceo život da stvaram sebi što manji pritisak ja sama pa se nadam da će 75-godišnja Sindi to reći isto meni. To ću svakako čuti uskoro.