Silvester Stalone u pat poziciji, nema bežanja dok ti brat peva (video)

Silvester Stalone je bio Roki, niko nije mogao da ga pobedi i da ga natera da pobegne i odustane, te je izdržao u svim filmovima iz ove franšize… Ali, kada je reč o realnom životu, popularni Slaj je ovoga puta želeo da nestane…

Silvester ima mlađeg brata Frenka Stalonea, koji je takođe glumac, ali prvenstveno muzičar, tekstopisac i gitarista!

Kao tinejdžer, Frenk je, dok je još išao u srednju školu, započeo svoju muzičku karijeru pavajući i svirajući gitaru na ulicama Filadelfije i tako zarađivao.

Ozbiljno se bavio džezom, a idol mu je oduvek bio njegov imenjak, Frenk Sinatra.

Za one koji nisu znali, Stalone mlađi je napisao i izveo pesmu “Far from Over” iz filma “Staying Alive” iz daleke 1983. godine. Pesma je bila u vrhu liste slušanosti i bila je nominovana za nagradu Zlatni Globus.

Naravno, mlađi brat nije mogao da zaobiđe još jedno zanimljivo zanimanje. Naime, bavio se i amaterskim boksom!

Nije glumio u velikim filmovima kao brat, ali se pojavljivao u raznim serijama, TV programima… Kod Hauarda Sterna je boksovao uživo sa TV reporterom Džeraldom Riverom.

A ovoga puta je pripremio mini koncert za starijeg brata:

– Jedan od poslednjih momenata Frenkovog sjajnog koncerta… Bože budi nam u pomoći! – Napisao je legendarni Slaj.

A video posted by Sly Stallone (@officialslystallone) on Oct 24, 2016 at 10:03am PDT

Inače, braća se sjajno slažu, te mu holivudski superstar “pomaže” da prikupi što više lajkova na instagramu.

– Brojevi ne pomažu Frenku! Lajkujte pre nego što se baci sa mosta! – poručio je glumac na svom Instagramu.

A video posted by Sly Stallone (@officialslystallone) on Oct 23, 2016 at 3:23pm PDT

Ali neustrašivi stric Frenk nije očekivao da će ga i bratova ćerka prepasti i pre Noći veštica!