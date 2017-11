Sil objavio novi album: Kombinacija unikatnog vokala sa džez i sving klasicima

Sil, legenda britanske soul muzike, predstavlja novi, dugo očekivani album “Standards”, kombinaciju njegovog unikatnog vokala sa džez i sving klasicima.

S novog izdanja su prethodno objavljene pesme “Luck Be A Lady”, “It Was A Very Good Year”, “I’ve Got You Under My Skin”, “Anyone Who Knows What Love Is” i “Autumn Leaves”.

Na novom albumu su mu se pridružili, između ostalih, pijanista Randy Waldman (Frank Sinatra, Paul Anka), basista Chuck Berghofer (Ella Fitzgerald, Ray Charles) i bubnjar Greg Fields (Quincy Jones, Stevie Wonder).

Izdanje je snimano u United Studios koji su osnovali Bing Crosby i Frank Sinatra, kao i u slavnom Capitol Records studiju u Los Anđelesu, gde su Frank Sinatra, Nat King Cole i drugi stvorili neke od najčuvenijih pesama tog perioda.

Tokom tridesetogodišnje karijere, Sil je prodao više od 30 miliona albuma i osvojio nekoliko Grammy, Brit i Ivor Novello nagrada, a o novom izdanju kaže:

-Ovo je album koji sam oduvek želeo da snimim. Odrastao sam slušajući tu muziku, tako da je ovo ostvarenje snova. Bila je istinska čast sarađivati sa ljudima koji su svirali sa mojim omiljenim muzičarima, i snimati na mestu gde je ta čarolija prvi put nastala.-