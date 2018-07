Sestra Megan Markl uvredila zeta: Hari je slabić, Dajana bi ga se stidela

Od kako je postala deo kraljevske porodice izabranica princa Harija Megan Markl se suočava sa brojnim izazovima. Osim što javnost analizira svaki njen pokret tražeći joj manu, njena sestra po ocu željna je popularnosti i očigledno spremna na sve da je dobije.

Pedesettrogodišnja Samanta Markl na sve moguće načine pokušava da diskredituje svoju sestru po ocu, a kako njene provokacije nisu izazvale nikakvu reakciju, ona je ponovo našla način da privuče pažnju na sebe -ovoga puta javno je uvredila princa Harija.

Samantha Grant only started using Markle when her 1/2 sister got engaged! Now only bashed her sister for her prolonged 15 mins of “fame” pic.twitter.com/MdCa079zy0

