Serena Vilijams propustila važan trenutak: Plakala sam što je ćerka prohodala bez mene

Da nije lako uskladiti karijeru i majčinstvo, jako dobro zna i poznata teniserka Serena Vilijams. Naime, ona je u oktobru prošle godine rodila devojčicu Olimpiju, ali nije odustala do teniske karijere. Trenutno igra na četvrtom turniru od kako je postala majka, ali ovoga puta je gorko zažalila što nije bila uz svoju naslednicu.

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on May 12, 2018 at 6:08am PDT



-Napravila je svoje prve korake. Ja sam trenirala i propustila sam ih. Plakala sam, požalila se Serena da je propustila jedan od najvažnijih momenata u životu svakog roditelja.

She took her first steps… I was training and missed it. I cried.

— Serena Williams (@serenawilliams) July 7, 2018