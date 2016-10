Ser Roderik: Još jedan roker među vitezovima

Poput Mika Džegera, Elton Džona, Pola Mekartnija i Roderik Rod Stjuart je postao plemić.



Njega je među vitezove promovisao Vojvoda od Kembridža, princ Vilijam zbog čega je Rod kako je priznao na “sedmom nebu”.

Congratulations Sir @RodStewart, honoured by The Duke of Cambridge at Buckingham Palace today for services to music and charity pic.twitter.com/hHXhLHkiOR

— The Royal Family (@RoyalFamily) October 11, 2016