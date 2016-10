Selena Gomez se uspešno bori sa bolešću, fanovi odahnuli

Selena Gomez je u avgustu rekla da pravi pauzu od Holivuda. Potom je pevačica i glumica prekinula svetsku turneju, nestala sa društvenih mreža i ostavila sve da se pitaju kada će je ponovo videti…

Ali, izgleda da nema razloga za brigu, sad je tu i izgleda zdravije i srećnije nego ikad.

Sudeći po E! News, Selenu su ovog vikenda fanovi sreli u Texas Roadhouse restoranu u Tenesiju. Gosti su rekli da je Selena bila u dobrom raspoloženju, pa je čak pozirala sa njima.

October 8: Another photo of Selena with fan today at Texas Roadhouse! pic.twitter.com/I594nqXseq — Selena Gomez News (@SelGomezNewsCOM) October 9, 2016

– Nije mogla da bude ljubaznija prema svima, gostima i fanovima. Bila je više nego voljna da se slika sa svima koji su to poželeli.

October 8: Another photo of Selena with fan today at Texas Roadhouse! pic.twitter.com/MERjVasDgA — Selena Gomez News (@SelGomezNewsCOM) October 9, 2016

Selenina pauza je zapravo zbog Lupusa – bolesti koja joj je otkrivena prošle godine.

October 8: Another photo of Selena with fan today at Texas Roadhouse! pic.twitter.com/nK6f7xPHv8 — Selena Gomez News (@SelGomezNewsCOM) October 9, 2016

Ona je pre pauze i saopštila to fanovima.