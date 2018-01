Sekta je kriva što Nikol Kidman ne viđa svoju decu: Oni su sajentolozi i ja to poštujem (video)

Povezane vesti



Pošto Nikol Kidman na dodeli Zlatnih globusa u nedelju po ko zna koji put nije spomenula decu koju je usvojila sa Tomom Kruzom, na društvenim mrežama povela se rasprava o razlozima zbog kojih glumica ignoriše postojanje Izabele (25) i Konora (22).

Glumica se na sceni zahvalila samo svojoj mlađoj deci, ćerkama Sandej Rouz i Fejt Margaret koje je dobila u braku sa suprugom i muzičarem Kitom Urbanom. Nikol je isto uradila i u prethodnim obraćanjima publici, a kao razlog tome, DailyMail navodi dokumentarac “Going Clear: Scientology and the Prison of Belief” u kojem se ističe kako je upravo sajentologija – koju nazivaju i kultom poznatih, kriva za razdor između holivudske glumice i njene dece.

I dok je spomenuta crkva ove navode demantovala, Nikol je izabrala da ne priča o sajentologiji.

Glumica se ovoj religiji priključila kad je bila u braku sa Tomom Kruzom koji je veliki pobornik ovog pokreta, ali Kidman je iz kulta izašla pošto se razvela od glumca. Uprkos tome, njihova deca Izabela i Konor su sajentologiji ostali i dalje privrženi, u sekti su odgajani, a sa majkom navodno ne pričaju godinama.

– Moja deca su sajentolozi i ja to poštujem – samo je kratko jednom prilikom izjavila Nikol.

Lea Remini, glumica i bivša pripadnica sajentologije, u svojoj knjizi pod naslovom “Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology”, piše da je Nikol posle izlaska iz sekte podvrgnuta programu pod nazivom “Suppresive Person” koji označava postupak u kojem su nekadašnji sajentolozi odsečeni od porodice.

Sajentološka crkva je i ovo demantovala, ali činjenica je da Nikol sa svojom usvojenom decom ne komunicira, pa tako nije bila ni na Izabelinom venčanju 2015. godine.

Glumica sa sinom i ćerkom nije fotografisana više od 11 godina.

Da je ova priča tačna potvrđuje i činjenica da Tom Kruz ne viđa ni svoju ćerku Suri koju je dobio u braku sa glumicom Kejti Holms.