Sara Titer-Kaplan: Neću novac od Džejmsa Franka, hoću izvinjenje

Glumica koja je optužila Džejmsa Franka za seksualno zlostavljanje objavila je da ne traži od njega novac, već usmeno izvinjenje.

Holivud već mesecima potresaju priče o zlostavljanju, čak i silovanju, a mnogi su postavili pitanje zašto neke od žrtava progovaraju tek godinama kasnije.

Franka je glumica Sara Titer-Kaplan optužila za zlostavljanje na setu jednog projekta, dok je druga glumica napisala da je seksualno uznemiravao maloletne devojke.

