Sara Džesika Parker: Skromna sam osoba i nisam ponosna na to kako izgledam

Povezane vesti



Glumica Sara Džesika Parker danas važi za jednu od najuticanijih žena u Holivudu, koja iza sebe ima broje uspešne uloge i status neprikosnovene modne ikone. Ipak, na početku karijere je i ona imala teškoće da se izbori za svoje mesto, ali nikada nije odstupala od svojih principa.

-Na početku karijere producenti su govorili da ću morati da se skinem na setu, a ja sam samo počela da plačem i da odbijam to. Moj agent jasno mi je rekao da ne radim ništa što se prkosi sa mojom intuicijom i odmah je poslao automobil i kartu za avion da me vrati kući. Svesna sam koliko sam srećna da sam u tom trenutku imala takvog čoveka uz sebe. Nedavno sam srela producentikunju koja me podsetila na ovu scenu. Bila sam po strašnim pritiskom, rekla je Sara Džesika Parker za magazin “People”.

Glumica je dodala da za ugovoru za seriji “Seks i grad” imala posebnu klauzulu koja navodi da neće morati da se skida.

-Skromna sam osoba i nisam ponosna na to kako izgledam. Nisu mogli d a me plate dovoljno platiti ni da unajme nekoga da glumi moje golo telo u scenama golotinje. U mom ugovoru je takođe bilo navedeno: bez dvojnika za telo”, rekla je glumica koja je ovih dana u centru pažnje i zbog svađe sa koleginicom Kim Katral koja je u seriji glumila Samantu.