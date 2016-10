Sara Džesika Parker: Razumem zašto je razvod aktuelna tema i u Srbiji

Holivudska zvezda Sara Džesika Parker, koju od prošlog ponedeljka gledamo u novoj seriji “Razvod” otvoreno priča o braku, razvodu i svemu što nam se dešava nakon ekonomske i društvene krize.

– Uloga ekonomije je veoma važna u braku. Zato razumem zašto je razvod aktuelna tema i u Srbiji. Ali vaša zemlja nije izuzetak. Brak je u globalnoj krizi i potrebno je mnogo razumevanja i osećaja za trenutne društvene trendove da bi se on izbavio od propasti. Ekonomski krah koji nas je zadesio 2008, a traje i danas, odigrao je veliku ulogu u urušavanju mnogih civilizacijskih vrednosti. U Americi je teško, verujem da je u Srbiji još teže. Postalo je pravilo da preživljavanje podrazumeva odricanje od života. Barem od onog o kojem smo sanjali – kaže u ekskluzivnom intervjuu za “Večernje novosti” .

Tema propalih brakova sve je prisutniji problem naše svakodnevice, i socijalni fenomen čija budućnost ne uliva poverenje kad je reč o egzistencijalnoj krizi pred kojom se našla najstarija ljudska zajednica – porodica. Izazovi savremenog braka, uticaj ekonomije na njegovu stabilnost, moralna pitanja s kojima su sočeni supružnici danas, samo su deo aspekata kojima se junakinja hit serije “Seks i grad” kao producent i junakinja bavi u novom serijalu. Prvi put za srpski list dobitnica četiri Zlatna globusa i dva Emija, otkriva zbog čega se “Razvodom” vratila na mali ekran, kad je vodeća tema njenog “Seksa i grada” bila kako pronaći savršenog muškarca. Da li je Keri Bredšo omanula u toj misiji, stvoriviši generacije žena koje od braka očekuju previše, i koliko se televizija promenila od vremena kad su njom suvereno gospodarile četiri Njujorčanke?

– U naše vreme mogao si ponosno da kažeš: Vreme je za „Seks i grad“! I to je tad nešto značilo. Bila je to jedina serija te tematike koja je imala pravo da bude prikazivana u značajnom terminu nedeljom uveče. I morao si da čekaš sedam dana da bi pogledao sledeću epizodu. Danas je TV izgubila draž gledanja. Nemoguće je pogledati jednu seriju, a da usput ne “zakačite” još 10 sličnih – poručuje Parkerova, čiju Bredšoovu ponovo gledamo na Pinku.

Prateći “Seks i grad” iznova, ne možemo, a da ne primetimo da vreme leti. Kad pogledate seriju, kakav osećaj imate? Živite li i dalje u devedesetima?

– Ne… mada bih im se rado vratila (smeh). Postoji jedan period u seriji koji uvek proživim sa istim šokom. To je ta ubitačna moda za koju mi je danas teško da poverujem da smo je čak i zvali tim imenom. Ipak, Keri je rasla uz nju, i zbog toga je poštujem. Sa 20 godina misliš da si gospodar Univerzuma, a sa 30 shvatiš koliko si bio naivan. Ali važno je da se postidiš i naučiš nešto iz svojih grešaka. Nažalost, toga je danas sve manje. Gluposti nam sve češće služe na ponos.

Jeste li i vi sazreli uz Keri?

– Verujem da sam i dalje jednostavna devojka, odrasla na ulicama velikog grada. Kerina magija je iskrenost. To je danas redak dar. Zbog toga i desetine novih serija dožive sezonu ili dve, a njihov najbolji rejting u naše vreme bio je ponižavajući. Sve je u emocijama. Ako ih unesete u ono čime se bavite – uspećete.

Posle svega, smatrate li se najvećom TV feministkinjom? – Ne! Ja sam žena koja smatra da druge žene jednako vrede, i da bi trebalo da se bore za svoje snove. Ali da ih obavezno sanjaju uz muškarca kojem je potrebna njihova podrška. Kad se sve sagleda, devojka sam starog kova – srećna i mirna samo u zagrljaju onog pravog. A na muškarcima je da to i postanu.

Čini se da se generacije žena odraslih uz “Seks i grad” nalaze pred novim izazovom – razvodom. S obzirom na to da je propovedala ljubav, smatrate li da je Keri omanula?

– Ne smatram da je pogrešila time što je mladim ženama podarila snove i nadu da veruju. Ljubav je moguća i uvek je treba priželjkivati. Samo tako vam se može dogoditi. Međutim, život nije savršen. Događaju se i ružne stvari. Razvod je boljka novog društva. Ne kažem da do toga nije dolazilo i u naše vreme, ali tad su se razvodili bogataši kojima je novac bio jedina briga. O tome su pisale novine, a mi obični ljudi “gutali” smo svaki detalj. Međutim, razvodi su danas učestali u najvažnijoj, srednjoj društvenoj klasi.

Zato ste odabrali tu temu za povratak na TV?

– Kao i u slučaju “Seksa i grada”, bavim se onim što je društveno bitno. “Razvod” je svrstan u žanr komedije, ali činjenica je da je reč o teškoj temi. Kad mi kažu da nije pametno ismevati tako ozbiljnu stvar, branim se stavom da bi trebalo u strašnom pronaći tračak duhovitosti kako bi se i najgore preživelo.

Priznaćete, nije se lako nasmejati u tako stresnoj životnoj situaciji. Čime merite težinu nečijeg osmeha?

– Naučila sam snimajući “Seks i grad” da su emocije glavni ulog u “igri”. Bez njih je sve, i ono što se odvija pred kamerama, ali i u životu – prazna priča. Čak i u sitkomu satkanom od komičnih skečeva mora da postoji emotivna dubina da bi on izmamio osmeh na lice. Komediju stvaraju dobri glumci, a ne niz pročitanih rečenica.

Hoće li se sledbenice Keri Bredšo prepoznati u Frensis?

– Keri su volele devojke koje su želele nadu i imale snove. U Frensis će se prepoznati sve one koje su to izgubile i ne znaju da li će se ponovo izboriti za unutrašnji mir i siguran život. Uvek su me zanimale sitnice. O čemu razmišljaju ljudi dok peru zube i gledaju se u ogledalu. Šta osećaju kad pri ulasku u krevet dodirnu partnerovu kožu, ili se uvuku u prazan krevet. Ti obični trenuci, poput onog kad izvučete donji veš iz zadnjice nakon što se nestašno uvuče gde mu nije mesto… To čini život.

Da li vas je uvek to zanimalo?

– Sećam se da mi je tata još kao maloj govorio: “Ne bulji, blamiraš se”! A vi ne možete da odvojite oči od onoga u šta gledate. Imam osećaj da je to zadatak ove serije. Primorava vas da buljite. To su sitnice koje ispunjavaju dušu, i čine uspomene.

Koliki su troškovi razvoda i sprečavaju li nas oni da nastavimo sa normalnim životom sami?

– Znam nekoga bliskog ko trenutno prolazi baš kroz takvu situaciju. Ona živi sa suprugom iako su razvedeni, jer nijedno od njih zasebno nema dovoljno novca da nastavi život samostalno. Zamislite, ona se odrekla karijere radi muža, i sada kad se vratila na posao plata joj nije dovoljna da bi izdržavala sebe i decu. To je zastrašujuće i tako razočaravajuće. Ne mogu ni da naslutim osećanja s kojima se ona svakog dana budi.

Još ako se tome doda i aspekt prevare?

– Uvek sam smatrala da muškarci varaju kad im je sve potaman. Kad se osećaju dobro. Za njih je to veliko priznanje – srce im je ogromno. Ponose se. Žene, međutim, varaju, kad se osete zapostavljeno, ugroženo, ili kad je samo potrebno da ih neko sasluša. Ne odobravam neverstvo, niti smatram da je to pametna odluka. Međutim, preljuba je ženi ponekad neophodan izbor.

Upravo se to dogodilo Frensis. Niste se mnogo bavili tumačenjem razloga njenog postupka?

– Stalno me pitaju da li se plašim toga da je publika u startu neće zavoleti zato što je preljubnica. Volim je jer je stvarna. Toni Soprano je bio ubica, pa smo ga voleli. Smatram da nije greh voleti ljude čak i kad pogreše. Pre sam za osuđivanje onih koji su naizgled ispravni. Koliko toga je dobro u muškarcu koji vam kaže: “Postaraću se da te tvoja deca mrze do groba”? Ipak, u očima javnosti, on je dobrica – prevareni muž. Niko se i ne trudi da zagrebe ispod površine, a greh je tek površina ledenog brega.