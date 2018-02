Sara Džesika Parker: Nadam se da će moja deca postati pristojne osobe koje će doprineti nečemu

Zvezda serije “Seks i grad”, koja sa suprugom Metjuom Broderikom odgaja troje dece, iskusila je obe strane roditeljstva, i lepu, i onu, kako kaže, bolnu, iscrpljujuću.

O svom viđenju roditeljstva omiljena holivudska glumica Sara Džesika Parker govorila je za Girlboss Radio:

-Majčinstvo je sasvim promenilo moj pogled na svet – otkako sam majka drugačije doživljavam knjige koje čitam, drugačije gledam na roditelje i decu u podzemnoj. Drugačije čujem muziku, i kad nešto zanimljivo vidim, prvo pomislim: ‘Volela bih da su Tabita i Loreta sada sa mnom da ovo vide’. Ali, to je dobar deo. No, roditeljstvo može biti i jako teško. U neprestanoj ste brizi za svoju decu. To je bolno, stalno ste kao na iglama. Iscrpljujuće je jer zapravo ceo dan pospremaš za njima i organizuješ sve, baš kao jedna velika, dobra, staromodna sekretarica, rekla je zvezda “Seks i grada” koja je tumačila Keri Bredšo.

A post shared by karla Ruiz (@sarahjessicaparker_venezuela) on Jun 6, 2016 at 11:51pm PDT



Njen sin Džejms ima 15 godina i jedino je dete koje je rodila, dok su dve devojčice, bliznakinje Tabitu i Loretu, holivudski supružnici dobili putem surogat majke 2009. godine.

-Sve što radim je organizovanje njihovih života i vožnja s jedne aktivnosti na drugu i sve to… Ali, to je ono što sam želela i čvrsto se nadam da će jednog dana postati pristojne osobe koje će doprineti nečemu.

Glumica, koja je u 53. godini života, i njen suprug, 57-godišnji glumac često su razdvojeni zbog posla, ali to je njihovu vezu učinilo samo jačom.

-Veze znaju da budu teške. Uvek sam osećala da sam mogla više da doprinesem. Volim ga i mislim da je divan. Sigurna sam da ga nerviram. I on mene katkad nervira. Ali neizmerno sam ponosna na njega i njegovu ličnost, rekla je Sara Džesika Parker.