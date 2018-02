Sara Džesika Parker: Kim Katral mi je slomila srce izjavivši da nikada nismo bile prijateljice

Kultna serija “Seks i grad doživela” je neverovatan uspeh, između ostalog, jer je u njoj veza četiri prijateljice predstavljena kao nereskidiva i otporna na sve izazove. Za sve ljubitelje Keri, Samante, Mirande i Šarlot veliko razočarenje je otkriće da se one na snimanju uopšte nisu slagale, makar po rečima Kim Katral.

-Mi nikada nismo bile prijateljice. Bile smo kolege i na neki način to je najzdraviji odnos zato što tada imaš jasnu granicu između profesionalnog života i privatnog, kazala je Kim Katral britanskom novinaru Pjersu Morganu, koja je nepokolebljiva u svojoj odluci da ne želi više a igra lik Samante Džouns.

Sara Džesika Parker burno je reagovala na ovu izjavu potvrdivši da je ova izjava žestoko povredila.

–Slomljeno mi je srce. Mislim na to cele nedelje. To je veoma uznemirujuće za mene, zato što to nije način na koji se ja sećam našeg odnosa. Miislim da nas je povezalo iskustvo. To je bilo profesionalno iskustvo, ali je postalo lično jer je trajalo godinama, rekla je Sara za Dejlimejli.