Sara Džesika Parker je bila užasna prema Kim Katral i izgleda da je dobila ono što je zaslužila

Povezane vesti



Glavna glumica američke kultne serije i filma “Seks i grad”, ubila je svaku nadu da će biti nastavka o četiri najbolje drugarice u Njujorku.

Sara Džesika Parker je izjavila: “Razočarana sam. Imali smo divan, dirljiv, emotivan i jako zanimljiv scenario.” Iako nije uperila prstom na glavnog krivca zašto nema trećeg dela, nije ni morala.

Istog dana je iz anonimnog izvora u “Daily Mail-u” procurila informacija u kojoj se navodi da je najveći krivac Kim Katral (Samanta), zbog svojih zahteva za treći nastavak filma.

Sledećeg dana, glumica se oglasila na tviteru i napisala: “Jedini zahtev koji sam ikada iznela bio je da neću učestvovati u snimanju trećeg dela filma. I to je bilo još 2016.”

To je samo dolilo ulje na vatru i stvorilo more informacija i sumnji zašto se “Seks i grad 3” neće snimati. Glavni problem je, navodno, honorar koji je Katral zahtevala.

Međutim, ovoga puta Samanta nije sedela skrštenih ruku i glumila divu kao prethodnih godina, već je zakazala intervju u emisiji kod Pirsa Morgana kako bi objasnila čitavu pompu i stavila sve karte na sto.

“Odgovor je – ne”, rekla je Kim i dodala: “Nikada nisam zahtevala novac, nikada nisam tražila nove projekte. Mišljenje da sam diva je presmešno”.

Mnogi fanovi serije i filma ostali su u šoku zbog netrpeljivosti između Sare Džesike Parker i Kim Katral, iako priča odavno nije idealna. I, naravno, sve se vrti oko ljubomore, rivalstva i novca.

Da bismo shvatili šta se zaista desilo, moramo se vratiti na početak. Kada je “Seks i grad” debitovao na HBO davne 1998. svet je potpuno poludeo. Četiri glavne glumice – Keri, Samanta, Miranda i Šarlot postale su deo američke kultne kinematografije. U seriji, bile su najbolje prijateljice, u realnosti je bila potpuno drugačija priča.

Katral, koja je glumila prožderačicu muškaraca Samantu, bila je nesumnjivo najveća zvezda serije. Odavno je sebi stvorila ime glumeći u filmovima kao što su “Mannequin” i “Big Trouble in Little China“.

Sudeći po rečima producenta Kliforda Strejta, tenzije su nastale zbog neverovatne energije koju ima Kim. “Bila je sjajan komičar, umela je da ukrade šou i kamera je sve vreme išla ka njoj”, rekao je.

Naravno da je ova činjenica jako uticala na dalji tok odnosa između dve glumice, s obzirom na to da je Parker igrala glavnu heroinu, Keri. To je stvorilo zid između njih, ostavljajući Katral “izvan svih dešavanja”.

Sara i Sintija Nikson (Miranda), koje su se znale još iz ranih početaka u Brodveju, polako su sve više prisvajale Kristin Dejvis (Šarlot) u svoju grupu. Priča se potpuno izokrenula kada je umesto tadašnjeg producenta Darena došao Sarin prijatelj Majkl Patrik King, tada je Katral postala potpuno izolovana. Sara je gotovo ceo tim okrenula protiv nje jer – može biti samo jedna zvezda.

“Page Six” navodi kako je nakon snimanja u Atlantik Sitiju “Džesika Parker iznajmila kuću za sebe, Sintiju i Kristin. Kim je bila prepuštena samoj sebi.”

Sve do kraja serije, kružile su neprestane priče o lošoj atmosferi i tenzijama sa snimanja. Na kraju, niko nije pričao sa Kim. “Čak ni u šminkernici”, rekao je jedan od izvora.

Katral je nekako pristala da snimi prvi deo filma 2007. ali je jedan od njenih prijatelja rekao za “Daily News”: “Kim ne želi da snima film. Sara Džesika Parker je užasna prema njoj poslednjih šest godina”.

Uprkos tenziji, film je inkasirao 415 miliona dolara širom sveta. Producenti, uključujući i Džesiku Parker, osetili su sjajnu priliku da zarade još više i napravili scenario za drugi deo. Međutim, Katral nije bila za to. Uskoro, počele su priče o njenim zahtevima. Na kraju je ponovo pristala, pošto joj je honorar znatno povećan.

“Ogromna je razlika u tome šta Sara ima, a šta imaju ostale devojke. Svi su voleli Samantu, ljudi su se pronalazili u toj ulozi, ali njen honorar to nije govorio”, kaže jedan od Kiminih prijatelja.

Pre devet godina izašao je članak u “New York” magazinu u kome piše da “Sara Džesika Parker i Katral ne pričaju, što svima znatno otežava snimanje i utiče na atmosferu “Seksa i grada”.

Od tada, Kim je nastavila svoj život. Provodila je više vremena u Torontu i Londonu. Jedna stvar je ipak ostala ista – nije imala kontakt sa koleginicama iz serije.

“Jedinu povezanost koju smo imale bila je serija, a serija je gotova”, rekla je Kim u nedavnom intervjuu i dodala “Sara Džesika je mogla biti finija, mogla je u nekom smislu. Ne znam šta je njen problem i nikada mi neće biti jasno.”

“Znači, ‘Seks i grad’ je mrtav i to je verovatno najbolje za sve”, smatra glumica.

Danas, 19 i kusur godina nakon prve epizode, Katral (61) je zaključila: “Evo za šta služe 60-te. Sama odlučujem o sebi. Ne o karijeri, o sebi. I to je potpuno fantastično”.

I dok Keri Bredšo i dalje fura imidž “dobre devojke”, Katral je rešila da nazove stvari pravim imenom. Niti su one prijateljice, niti je, prema Samantinom mišljenju (a i mišljenju mnogih američkih novinara koji su bili upućeni u priču) slatka Sara baš toliko slatka.

Katral je pre nekoliko dana ostala bez brata. Mnogobrijni prijatelji i fanovi pružili su joj utehu i reči podrške. Međutim, kada je to probala da uradi nekadašnja koleginica, takođe glumica Parker, dobila je nimalo lep odgovor.

“Danas me je mama pitala kad će ona licemerna Sara Džesika Parker da me ostavi na miru. To što sve vreme pokušavaš da stupiš u kontakt sa mnom je bolan podsetnik na to koliko si okrutna bila i ostala. Nadam se da ću biti VRLO jasna (ako već do sad nisam bila). Ti mi nisi porodica. Ti mi nisi prijatelj. Zato, prestani da da iskorišćavaš našu porodičnu tragediju kako bi ponovo izgradila tvoju “fina devojka” ličnost”, napisala je Katral na Instagramu, dodajući da joj ne trebaju “ljubav i podrška” od Sare Džesike Parker.

Glumica se u postu pre tog javno zahvalila svim prijateljima, fanovima i kolegama iz serije “Seks i grad” koji su joj poslali reči utehe i prijateljstva u ovim teškim danima.