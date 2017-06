Samouverenost bez premca: Kako se Tramp udvarao Selmi Hajek (video)

Glumica Salma Hajek ranije je priznala da je jednom odbila da izađe sa Donaldom Trampom, a sada je objasnila i kako se to desilo.

Ona je u emisiji “The Daily Show” sa Trevorom Noom ispričala kako je sadašnji predsednik Amerike pokušao da je osvoji, iako ona nije bila slobodna.

Prema njenim rečima, sve je počelo na jednoj večeri na kojoj je Tramp sedeo pored nje. Pošto je zahladnelo, on ju je ogrnuo svojim kaputom.

-Okrenula sam se, a moj dečko s kojim sam bila je pozdravio Trampa, kaže Salma. Tramp je rekao da mu je žao, jer ga nije primetio i da me je ogrnuo zato što je video da mi je hladno i nastavio da priča s mojim dečkom.

Glumica kaže da je sadašnji predsednik tada pozvao par u svoj hotel u Atlantik Sitiju i tražio njihove brojeve telefona. Međutim, on nikad nije pozvao Salminog dečka, nego direktno glumicu, piše B92.

-Pitao me je da izađemo, a ja sam mu rekla: ‘A šta je s mojim dečkom? Jesam li ja luda? Da li me ti pitaš da izađemo? Znaš da imam dečka”, ispričala je glumica dodajući da joj je Tramp odgovorio da dečko nije dovoljno dobar za nju. -On je nebitan, nije dovoljno veliki za tebe. Moraš da izađeš sa mnom, rekao je navodno Tramp.

Voditelj se našalio da je Tramp bio u pravu budući da Salma nije ostala s tim dečkom. Ona se kasnije udala za francuskog milijardera Fransoa-Anrija Pinoa, s kojim ima desetogodišnju ćerku Valentinu Palomu.