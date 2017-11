Sada je i zvanično: Princ Hari i Megan Markl objavili čitavom svetu da su se verili (video)

Britanski princ Hari i američka glumica Megan Markl zvanično su vereni posle godinu dana veze, a najavljeno je da će svadba biti u proleće 2018. godine.

Nešto ranije se šuškalo o veridbi, a iz kraljevske palate je sada potvrđeno da su se princ Hari i Megan verili ranije ovog meseca u Londonu.

The Prince of Wales has announced the engagement of Prince Harry and Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/rtlAnFCWTf

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017