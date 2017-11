Rubi Rouz Besna: Nemam samo 44 kilograma, jer da imam, već bih bila u bolnici!

Povezane vesti



Zvezda serije “Orange Is the New Black”, Rubi Rouz (31) u poslednje vreme slabo jede, a na visinu od 170 cm navodno ima samo 44 kilograma. Pre nekoliko dana pojavila se na dodeli ARIA Awards, a na fotografijama s tog događaja izgleda iscrpljeno i ispijeno.

‘O moj bože, izgledaš kao kostur’ – samo su neki od komentara na Instagramu.

– Nadam se da će je porodica i prijatelji ohrabriti da što pre potraži stručnu pomoć jer definitivno nije zdravo imati svega 44 kilograma – napisala je Lisa DeFacio, poznata američka nutricionistkinja.

Australijska glumica nije mogla da ostane uzdržana pa je javno napisala poruku.

– Nepromišljeni ste i zli. Zar posao stručnjaka za ishranu, a to bi trebala da bude vaša titula, nije da se bori protiv ovakvih predrasuda? Za vašu informaciju osećam se jako dobro. Ništa mi ne nedostaje, imam energije, i ne, nemam samo 44 kilograma, jer da imam, već bih bila u bolnici, a kao što vidite, nisam. Sledeći put kad poželite da pljujete po meni zbog moje kilaže, verujte mi, skinuću vas s tog pijedestala s kojeg nam servirate sva ta sr*nja – objavila je lepa glumica.

Ne krije da više voli žene od muškaraca, a čini se da i one vole nju. Na nastupima joj na pult često dolete ženski grudnjaci. Temperamentna Rubi kaže da je neutralnog pola, prenosi 24sata.hr