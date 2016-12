Roling stoun: Ovo su najgori filmovi u 2016. godini

“Roling stoun” je napravio listu najgorih filmova 2016. godine.

Kako bi sačinil listu “bioskopskih grešaka”, kako ih nazivaju, fokusirali su se na naslove filmova, talenat i trejlere.

Ovih deset filmova imaju i naslove i talente i trejlere koji su obećavali, ali su ipak uspeli da nas razočaraju, jer nisu ono što smo očekivali.

10. “Office Christmas Party“

9. “Allegiant“

8. “American Pastoral“

7. “Alice Through the Looking Glass“

6. “Independence Day: Resurgence“

5. “Inferno“

4. “Allied“

3. “Collateral Beauty“

2. “Warcraft“

1. “Suicide Squad“

