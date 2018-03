Rodžer Federer: Moja deca moraju da znaju da novac ne pada sa neba (video)

Iako je samo od turnira zaradio više od 100 miliona dolara tokom karijere i jedan je od najbogatijih sportista sveta, švajcarski teniser Rodžer Federer ne želi da se njegova deca olako naviknu na lagodan život.

Federer želi da im stavi do znanja da se do novca ne dolazi lako. On je tokom turnira u Indijan Velsu otkrio da njegove ćerkice, koje imaju osam godina, vreme provode tako što na ulici prodaju limunadu.

– Da, da, to im je zabavno, a i moraju da znaju da novac ne pada s neba. Zaradile su za jedan dan čak 70 dolara. Komšije su velikodušne kada vide decu, tako da je bilo zabavno – rekao je Federer.

Podsetimo, Federer sa suprugom Mirkom ima četvoro dece. Bliznakinje Majlu i Šarlen (8) i blizance Lea i Lenija (3).