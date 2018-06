Robiju Vilijamsu preti kazna: Gest na otvaranju Svetskog prvenstva kojim je prekršio ruski zakon

Slavni pevač Robi Vilijams bi mogao biti kažnjen zbog pokazivanja srednjeg prsta na ceremoniji otvaranja Svetskog prvenstva u fudbalu, jer je tim potezom prekršio ruski zakon, navode britanski mediji.

Podizanjem srednjeg prsta Robi Vilijams je prekršio zakon iz 2014. godine prema čijim odredbama je njegov potez, koji potpada pod „ružne reči i gestove“, nedozvoljen na javnim događajima, piše britanski San.

Zakon koji je potpisao predsednik Rusije Vladimir Putin, propisuje kaznu od 2.500 rubalja (42 funte) za one koji budu uhvaćeni u ovom prestupu.

Za preduzeća je kazna 50.000 rubalja (596 funti). Ponavljanje prekršaja može dovesti do suspenzije do jedne godine za one koji ga krše u zvaničnom svojstvu, ili zabranom rada od 90 dana za komercijalna preduzeća. Ruski zakon o „čišćenju“ jezika obuhvata i knjige i filmove.

Podignuti „srednji prst“ svakako neće oštetiti budžet muzičke zvezde, ali je postao meta najoštrijih kritičara koji kažu da mu to nikako nije trebalo.

Nagađa se i kome je prst bio namenjen, a kako piše San, Robi je „pozdravio“ sve one koji su ga kritikovali što je prihvatio ponudu da nastupi na otvaranju Mundijala.